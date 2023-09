Sismo de magnitude 6.2 atinge ilha na Indonésia

Um sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, a província de Maluku do Norte, na Indonésia. Segundo o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ), citado pela Reuters, não houve relatos de mortes ou danos significativos.A agência geológica indonésia estimou a magnitude de 5.9, sem ameaça de tsunami. A província de Maluku do Norte abrange a parte norte das ilhas Maluku.De acordo com a Reuters, o epicentro do abalo foi a 11 quilómetros a nordeste de Jailolo, na ilha de Halmahera, a uma profundidade de 168 quilómetros.O abalo foi sentido em várias cidades de Maluku do Norte e de Sulawesi do Norte, que fica a oeste do epicentro.