Um terramoto com intensidade de 6,3 na escala de Richter foi registado hoje ao largo da ilha grega de Creta, a uma profundidade de 10 quilómetros, notificou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

O sismo, que aconteceu cerca das 09h25 locais (07h25 em Lisboa) foi registado com a intensidade de 6,4 no Serviço de Notificação de Terramotos do instituto geológico dos Estados Unidos.

As autoridades não avançaram ainda informações sobre eventuais vítimas ou danos.

No final de setembro, outro sismo abalou a ilha