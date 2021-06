"Situação em Portugal podia ter sido evitada": Merkel critica Portugal por ter aberto a porta aos ingleses

A Chanceler alemã, Angela Merkel, criticou esta quarta-feira Portugal por ter aberto a porta aos ingleses e com isso ter permitido a entrada da variante Delta no País.Para Merkel, a situação epidemiológica que se vive hoje no nosso País "podia ter sido evitada" com a restrição à entrada de turistas britânicos em Portugal uma vez que a variante do vírus Delta, altamente infecciosa, circula ativamente no Reino Unido."O que lamento é que ainda não tenhamos conseguido um comportamento uniforme entre os estados-membros em termos de restrições a viagens. Isto é um tiro pela culatra", defendeu numa conferência de imprensa conjunta em Berlim com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen."Temos uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada e é por isso que temos que trabalhar ainda mais intensamente nisto", acrescentou. "Fizemos um progresso muito bom nos últimos meses, mas ainda não estamos onde gostaria que a União Europeia estivesse", assumiu Merkel.