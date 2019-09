A mensagem emotiva de Snoop Dogg após a morte trágica do neto aos dez dias de vida

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por snoopdogg (@snoopdogg) a 27 de Set, 2019 às 11:37 PDT

O rapper Snoop Dogg, de 47 anos, deixou uma publicação emotiva na rede social Instagram após a morte trágica do seu neto, aos dez dias de vida. A causa da morte é ainda desconhecida."Se estás a ter de lidar com algo que não entendes, escolhe confiar em Deus. Lembra-te de tudo o que ele tem feito por ti. Ele é sempre bom", pode ler-se no post, feito esta sexta-feira.Recorde-se que a morte do bebé, de nome Kai Love, foi anunciada pelo pai, Corde Broadus, na mesma rede social. A imprensa norte-americana avança que o menino estava internado nos cuidados intensivos quando morreu.O filho de Snoop Dogg também fez uma publicação emotiva, na qual refere que Kai trouxe "muito amor e positividade para este mundo". "A tua energia vai estar sempre viva. Vamos todos valorizar a vida e aqueles que amamos enquanto estamos aqui", pode ler-se. Ainda não foram reveladas as causas da morte.