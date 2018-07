Só cinco trabalhadores aderiram à greve na FIAT contra Ronaldo

Empresa, tal como clube de Turim, é controlada pela família Agnelli.

Assim que a Juventus confirmou a contratação do português Cristiano Ronaldo, na semana passada, por 100 milhões de euros, veio a público o descontentamento dos trabalhadores da FIAT, que tal como clube de Turim é controlada pela família Agnelli.

Como forma de protesto contra a chegada de Ronaldo a Turim a Unione Sindicale di Base convocou uma greve na fábrica de Melfi do Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) entre as 22 horas de domingo (15 de Julho) e as 18 horas de terça-feira (17 de Julho), mas segundo avança a "Automotive News Europe" esta segunda-feira, só cinco aderiram ao protesto, conta o Aquela Máquina.