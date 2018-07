"Sou diferente de todos os outros. Se alguns estão acabados, eu não estou", diz Ronaldo

Craque português foi apresentado esta segunda-feira em Turim.

17:45

"Sou diferente de todos os outros. Se alguns estão acabados, eu não estou. A Juventus foi a única proposta que recebi", afirmou Cristiano Ronaldo, esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação na Juventus. "Era um clube onde gostava de jogar desde miúdo", assume, acrescentado que ir para Turim "foi uma decisão fácil dado o poderio do clube, uma das melhores equipas do Mundo".

O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos, disse que não estava triste por deixar ao Real Madrid e sublinhou que não vai para Turim para terminar a carreira: "Há jogadores que vão para a China ou para o Qatar, para terminar carreira. Eu não, venho quase rejuvenescer, para um clube grande", disse Ronaldo, manifestando-se "agradecido à Juventus pela oportunidade de continuar a carreira".



"Foi uma história brilhante no Real Madrid, que me ajudou muito. Agradeço aos adeptos, que me ajudaram a ser o que sou hoje, mas esta é uma etapa nova. Estou muito feliz, é como se estivesse a começar de novo", sublinhou o craque português, pelo qual a vecchia signora pagou 100 milhões de euros ao clube espanhol.

CR7 afirmou que a sua "etapa no futebol começou muito jovem" e que sempre gostou "de desafios". Este encara-o "confiante no futuro". Cristiano Ronaldo agradeceu a aposta em si , provando que "a idade não é um fator", mas sim "uma motivação". "Sinto-me honrado por este clube apostar em mim com 23 anos, desculpem, 33", brincou.Ronaldo falou ainda no seu percurso na seleção nacional: "Sempre que tiver força para ajudar a camisola portuguesa irei fazê-lo".CR7 disse "confiar na equipa" que agora representa: "Espero ajudar a ganhar a Liga dos Campeões". Cristiano Ronaldo vai jogar na vecchia signora nos próximos quatro anos.