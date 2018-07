"Forza Juve!", escreveu CR7 na legenda da imagem.



Nos primeiros dez minutos, a imagem tornou-se completamente viral, atingindo quase 1 milhão de 'gostos'.



"Sou diferente de todos os outros. Se alguns estão acabados, eu não estou. A Juventus foi a única proposta que recebi", afirmou Cristiano Ronaldo durante a conferência de imprensa de apresentação no clube de Turim.



"Era um clube onde gostava de jogar desde miúdo", assume, acrescentado que ir para a Juventus "foi uma decisão fácil dado o poderio do clube, uma das melhores equipas do Mundo".

Forza Juve! #FinoAllaFine







Cristiano Ronaldo publicou, esta segunda-feira, nas redes sociais, uma imagem sua já a vestir a camisola da Juventus. A fotografia foi publicada depois de o craque português ter sido apresentado na vecchia signora.