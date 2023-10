"Só quero voltar à minha vida antiga": Mulher diz estar arrependida de ter sido mãe

Foi no Fórum Mumsnet que uma mulher britânica partilhou um texto a mostrar arrependimento por ter sido mãe.



"Simplesmente não consigo me livrar da sensação de que me arrependo de a ter tido. Só quero voltar para a minha antiga vida. Tive uma vida tranquila, pacífica e sem entusiasmo, e é disso que gosto", escreveu a mulher, segundo o Daily Mail, imediatamente a seguir a ter afirmado que a filha, de 10 meses, é o que mais ama no mundo.





"Eu não gosto de ser mãe. Acho que é principalmente pelo constante senso de responsabilidade, ter que entreter constantemente um bebé, nunca poder apenas sentar e relaxar e não fazer nada o dia todo, ter que estar sempre alerta", acrescentou a mãe.



A partilha suscitou quase 200 comentários de outros pais a mostrar solidariedade com a mãe, dizendo que a situação haverá de melhorar.