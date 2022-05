Sobe para 10 o número de mortos em desabamento de prédio em construção no Irão

Subiu esta terça-feira para 10 o número de vítimas mortais do desabamento parcial de um edifício em construção em Abadan, no sudoeste do Irão, na segunda-feira, enquanto os trabalhos de resgate continuam para salvar pessoas presas nos escombros.

"Infelizmente, o número de pessoas mortas neste acidente até agora chega a 10", disse o presidente da Organização do Crescente Vermelho Iraniano, Mehdi Valipour, à imprensa local.

Os trabalhos de resgate continuaram durante toda a noite, com mais três corpos recuperados nas últimas horas do edifício de dez andares em Abadan, na província do Cuzistão.