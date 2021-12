Pelo menos 34 pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas, na sequência da erupção do Semeru, o maior vulcão da ilha de Java, indicou hoje um novo balanço das autoridades indonésias.

O número de mortos subiu de 22 para 34, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o porta-voz da Agência Nacional de Desastres da Indonésia, Abdul Muhari.

De acordo com um balanço anterior do organismo, pelo menos 51 pessoas ficaram feridas com queimaduras, incluindo 35 em estado grave.