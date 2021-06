Sobe para cinco o número de mortos confirmados em desabamento de prédio em Miami

Equipas de salvamento descobriram mais um corpo sem vida nos escombros do prédio que desabou na quinta-feira perto de Miami, nos Estados Unidos, elevando para cinco o total de mortos confirmados, informou uma responsável municipal.

"Hoje, as nossas equipas de salvamento encontraram outro corpo nos escombros", disse a responsável do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em conferência de imprensa. "Isso significa que o número de desaparecidos desce para 156 e que o número de mortes confirmadas sobe para cinco", acrescentou.

Desde o colapso de parte das Torres Champlain, um edifício com 136 apartamentos situado na localidade de Surfside, na manhã de quinta-feira, as equipas de resgate não pararam as buscas, trabalhando em turnos de quatro horas.