Sobrevivente de naufrágio revela que capitão afastou família dos coletes salva-vidas

Tia Coleman perdeu nove familiares e relatou tudo sobre o incidente.

12:47

Tia Coleman foi uma das 14 sobreviventes do naufrágio de um barco turístico no Missouri, nos Estados Unidos, na quinta-feira à noite. Ainda no hospital, a sobrevivente fez revelações inéditas à Reuters sobre o que correu mal no momento em que a embarcação estava a afundar.



A bordo da embarcação que fez 17 mortos, iam 11 membros da mesma família, incluindo Tia, dos quais nove morreram. A mulher acredita que a atitude do capitão levou à morte de muitos dos passageiros.



"Não se preocupe em pegar os coletes salva-vidas, não vai precisar deles", terá dito o capitão, segundo revela a mulher. "Muitas pessoas poderiam ter sido poupadas", concluiu.

Tia afirma, em lágrimas, que a experiência de tentar sair do barco foi "horrível" e que "não conseguia ver ninguém".



"Eu gritava e finalmente disse 'Deus, deixe-me morrer, deixe-me morrer'", revelou, acrescentando que já tinha perdido a esperança.



"Quando vi os primeiros socorristas a ajudar os sobreviventes no cais, eu disse: 'Jesus, só quero chegar aos meus filhos'", mas Tia não voltou a ver os seus três filhos com vida. Apenas ela e o sobrinho sobreviveram. A restante família morreu no desastre.

O naufrágio foi consequência de uma forte tempestade que virou o barco.