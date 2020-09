Sobrinha de Osama Bin Laden diz que apenas Trump poderá evitar outro 11 de setembro

Em plena campanha presidencial nos Estados Unidos, e numa luta entre quem será o melhor presidente para o futuro dos Estados Unidos, muitas têm sido as vozes que se levantam contra e a favor do atual presidente Donald Trump.



Noor bin Ladin, sobrinha de Osama Bin Laden - o cérebro do ataque terrorista mais marcante dos últimos 20 anos, o 11 de setembro -, é uma dessas vozes. Ladin afirma que só Donald Trump poderá evitar que um novo ataque terrorista atinja os EUA.





é filha de Carmen Dufour, uma autora suíça, e de Yeslam Bin Ladin - meio-irmão mais velho de Osama. Dufour e Yeslam separaram-se em 1988 e Noor, juntamente com as duas irmãs, Wafah e Najia, foram criadas na Suíça.

"O Daesh espalhou-se sob a administração Obama/Biden, levando-os a vir para a Europa. Trump mostrou que protege a América e a nós, por extensão, de ameaças estrangeiras, eliminando terroristas pela raiz antes que tenham hipótese de atacar", revelou bin Ladin, de 33 anos, ao jornal New York Post.Bin Ladin vive atualmente na Suíça mas diz considerar-se "americana no coração". Está a favor da reeleição de Trump e afirma que as presidenciais de 2020 são as mais importantes nesta geração.A mulher