Socialistas Europeus expulsam eurodeputada grega Eva Kaili e exigem afastamento do Parlamento

A bancada dos Socialistas Europeus (S&D) no Parlamento Europeu decidiu, esta segunda-feira, expulsar do grupo, "com efeito imediato", a vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, acusada de corrupção, pedindo também o seu afastamento do cargo na instituição.

Numa nota de imprensa divulgada após uma reunião desta segunda-feira, o S&D informa que, mediante proposta da mesa, decidiu "expulsar Eva Kaili do grupo com efeito imediato, na sequência da suspensão do seu mandato" na passada sexta-feira.

"Além disso, o grupo S&D exigiu que Eva Kaili fosse afastada do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, durante a sessão plenária desta semana, invocando o artigo 21.º do regulamento interno", referente à cessação antecipada de funções.