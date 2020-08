Somália vai permitir casamento forçado a partir do momento em que meninas atinjam puberdade

O parlamento da Somália está a gerar polémica ao substituir uma lei que protege mulheres e meninas da violência com outra que permite o casamento forçado com menores desde que as meninas tenham atingido a puberdade.A nova lei irá permitir assim que continuem a existir casamentos arranjados com meninas menores de idade. O país do leste de África tem elevadas taxas de casamento infantil e violência contra as mulheres, incluindo violações e mutilação genital feminina.Cerca de 45% das mulheres da Somália casaram, obrigadas pelas famílias em casamentos arranjados, com menos de 18 anos e 98% sofreu mutilação genital feminina, de acordo com dados das Nações Unidas.Ari Gaitanis, porta-voz da Operação das Nações Unidas na Somália, afirma que este é um "passo atrás" nos direitos das mulheres e crianças naquele país.