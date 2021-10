A missão espacial dos Emirados Árabes Unidos publicou este sábado imagens de Marte que mostram altas concentrações de oxigénio na sua atmosfera.





“As observações contêm características completamente inesperadas que terão consequências de grande alcance para os modelos existentes da atmosfera marciana e na compreensão do seu comportamento”, revela a missão. As imagens obtidas pela sonda Hope mostram as variações das concentrações de oxigénio e monóxido de carbono na atmosfera de Marte no lado diurno. “Não tínhamos antecipado estruturas desta magnitude”, afirmou a líder da missão, Hessa al Matroushi.