Sondagem dá vitória a Lula na primeira volta presidenciais brasileiras de 2022

O antigo Presidente do Brasil, Lula da Silva, tem 25 pontos percentuais a mais do que o atual Chefe de Estado, Jair Bolsonaro, na corrida para as presidenciais brasileiras de 2022 e, se as eleições se realizassem agora, poderia ser eleito logo na primeira volta. Este é o resultado de uma sondagem divulgada ontem pelo IPEC, o instituto que sucedeu ao antigo Ibope, na realização de estudos de opinião.









Segundo a sondagem, Lula da Silva tem 48% de intenções de voto , contra 23% de Bolsonaro. Como a margem de erro do inquérito é de dois pontos percentuais (para mais ou para menos), Lula poderia atingir os 50%, no limite para chegar ao que a lei exige para um candidato ser eleito já na primeira volta.





Leia também Sondagem mostra que Lula ganharia as eleições presidenciais brasileiras à primeira volta Ainda de acordo com o IPEC, nenhum dos outros potenciais candidatos mais importantes tem hipótese de ser vitorioso neste momento. O terceiro colocado, o antigo governador do Ceará Ciro Gomes, surge com 8% das intenções de voto. Já o atual governador de São Paulo, João Doria, com 3%, aparece empatado com o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta.

Na mesma sondagem, o IPEC apurou ainda que o descontentamento com a forma como o Presidente Jair Bolsonaro conduz os destinos do Brasil aumentou 10 pontos em sete meses, atingindo, neste momento, 68%. Já 69% dos inquiridos afirmaram não confiar no Presidente, o maior índice de insatisfação desde a sua eleição, em 2018.