Sósia de ladrão preso injustamente durante 17 anos

Homem foi detido e condenado devido às enormes parecenças com o criminoso.

Um homem americano esteve preso durante 17 anos enquanto estava inocente, numa prisão em Kansas, nos EUA. A detenção deveu-se às enormes parecenças de Richard Jones com o verdadeiro ladrão, facto que desencadeou uma enorme confusão nas testemunhas do crime.

Richard foi agora libertado, a dois anos de cumprir a pena na totalidade, depois de ser condenado por um crime que não cometeu. O homem jurou inocência desde o início do julgamento, onde foi condenado a 19 anos de prisão pelo roubo de um telemóvel, num supermercado Walmart, no estado do Kansas.

Um advogado, que lutou pelo caso, conseguiu finalmente a libertação do inocente, ao fim de 17 anos, provando que o criminoso era realmente muito parecido com o inocente e facilmente seriam confundidos, passando quase por gémeos. Para complicar ainda mais o caso, ambos tinham como primeiro nome Richard, sendo que o verdadeiro criminoso se chama Richard Amos.

Jones não está totalmente satisfeito com a libertação tardia e exige uma indemnização de cerca de 940 mil euros por forma a compensa-lo dos anos em que esteve privado da liberdade injustamente. "As minhas filhas eram muito pequenas quando fui detido e agora têm 19 e 24 anos", diz o homem inocente em declarações à imprensa local. "Quando vi a fotografia do meu sósia vi que tudo fazia sentido. Agora que fui libertado, sinto-me abençoado", acrescentou.

Sabe-se ainda que o verdadeiro ladrão já foi detido e alega estar inocente.