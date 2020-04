"Sozinha no Mundo": Estudante de 25 anos perde mãe e avó para o coronavírus

"Sozinha no Mundo". Foi o desabafo de Andjela Kostic, estudante de medicina dentária, depois de revelar que perdeu a mãe e a avó para o novo coronavírus.A jovem de 25 anos tinha perdido o pai há cerca de três anos atrás. Agora, Andjela confessou estar "sozinha no Mundo" e criou uma angariação de fundos para poder suportar os custos dos funerais da mãe e da avó.Andjela disse que os médicos tinham revelado que o estado de saúde da avó se tinha complicado muito mas que a mãe não tinha sinais graves após a infeção por Covid-19. No entanto, o novo coronavírus revelou-se fatal para as duas mulheres.