Morreu Stan Lee, o criador do Homem Aranha e Incrível Hulk

Stan Lee foi uma das maiores figuras da indústria de banda desenhada e criador de muitas personagens da Marvel Comics.

18:55

Stan Lee, uma das maiores figuras da indústria de banda desenhada e criador de boa parte da personagens da Marvel Comics, morreu esta segunda-feira aos 95 anos no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, disse uma fonte à revista norte-americana The Hollywood Reporter.



O escritor, editor e publicitário foi responsável personagens do nosso imaginário como é o caso de Homem-Aranha, X-Men, Thor, Homem de Ferro ou Quarteto Fantástico.



Stan Lee, começou a sua carreira em 1939, altura em que criou a Pantera Negra e inúmeros outros heróis de banda desenhada da Marvel.



"Eu costumava pensar que o que eu fazia não era muito importante", disse o também publicitário ao Chicago Tribune em abril de 2014.



"As pessoas estão a construir pontes e a realizar pesquisas médicas, e aqui estou eu a fazer histórias sobre pessoas fictícias que fazem coisas loucas e extraordinárias", afirmou.



Nos últimos anos de vida, o "herói" da Marvel tem participado em alguns dos filmes com as personagens que o tornaram conhecido.



"Homem-Aranha: Regresso a casa" e "Thor: Ragnarok" em 2017 foram as suas últimas aparições.