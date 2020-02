Sucessora de Merkel na liderança da CDU demite-se

Annegret Kramp-Karrenbauer (conhecida como AKK), a sucessora da chanceler Angela Merkel no partido, anunciou que vai demitir-se da liderança do partido e não se candidatará a chanceler, de acordo com a Bloomberg, que cita um porta-voz da CDU (partido democrata-cristão).AKK era vista como a sucessora natural de Merkel, a qual já anunciou que não se irá recandidatar a chanceler. No entanto, na semana passada a CDU enfrentou uma polémica, o que poderá estar relacionado com esta demissão.Em causa esteve o apoio no estado de Turíngia a um Executivo dos liberais liderados por Thomas Kemmerich que também contou com os votos da extrema-direita, a AfD (Alternativa para a Alemanha), sobre a qual havia um "cordão sanitário" no sistema político até ao momento. O caso levou à demissão do Governo regional para a realização de novas eleições.