Supremo autoriza exumação de Franco

O Supremo Tribunal espanhol deu esta terça-feira luz verde à trasladação dos restos mortais do ditador Francisco Franco do mausoléu do Vale dos Caídos para o cemitério de El Pardo, em Madrid, rejeitando por unanimidade o recurso da família, que pretendia sepultá-lo na catedral de Almudena.Os juízes deram razão ao governo de Pedro Sánchez, considerando que o "interesse geral" se sobrepõe aos interesses da família. A vice-PM, Carmen Calvo, saudou a decisão, afirmando que está "tudo pronto" para a trasladação e que a intenção do governo é realizá-la antes do arranque da campanha eleitoral, a 1 de novembro.No entanto, a batalha legal poderá continuar a arrastar-se nos tribunais. A família já anunciou a intenção de recorrer para o Tribunal Constitucional, além de que existe um segundo processo a correr no Tribunal Administrativo de Madrid, cujo titular, o juiz José Yusti, mandou suspender em fevereiro a licença de obras da exumação, afirmando que "não estão garantidas as condições de segurança" para a operação, que implica a remoção de uma laje de granito de duas toneladas.