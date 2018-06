Supremo brasileiro proíbe prática que alicerçou Lava Jato

Controversa prática consistia em levar suspeitos à força e de surpresa para interrogatório e foi usada com Lula da Silva.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:01

Por seis votos a favor e cinco contra, os juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, STF, decretaram inconstitucional a prática da chamada "condução coercitiva", quando um suspeito é levado à força pela polícia para depor. Essa prática ficou famosa e tornou-se rotineira nos últimos anos ao ser adoptada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação anti-corrupção Lava Jato na primeira instância da justiça, para forçar suspeitos de corrupção a darem explicações à Polícia Federal e ao Ministério Público.



A prática tão usada por Moro e que já era muito contestada nos meios jurídicos, foi a responsável por ações aparatosas, de grande repercussão mediática, contra empresários, políticos e outros suspeitos de corrupção, arrancados de casa ao amanhecer por agentes da Polícia Federal por ordem do magistrado e levados à força para serem interrogados. O caso mais mediático foi o do ex-presidente Lula da Silva, que, depois de não comparecer a depoimentos para os quais foi intimado, foi surpreendido numa manhã de Março de 2016 pela presença de uma força de agentes federais autorizados por Moro, que revistaram a casa do antigo governante e depois o levaram contra vontade para uma sala da polícia no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde o interrogaram por horas e depois libertaram.

A controversa prática de levar suspeitos à força e de surpresa para interrogatório esteve na base de boa parte do sucesso da operação comandada pelo agora cada vez mais contestado magistrado de Curitiba. Apanhados de surpresa, sem terem tido tempo de ser aconselhados devidamente pelos advogados e de traçarem uma estratégia sólida de defesa, vários desses empresários e políticos acabaram por se complicar no depoimento a que foram forçados e não tiveram outra saída a não ser passar a colaborar com a investigação, denunciando outros envolvidos em fraudes em troca da redução da própria pena.

Para os seis juízes do STF que votaram pela proibição da prática, a condução coercitiva fere o direito constitucional de um suspeito, denunciado ou argüido de se manter em silêncio e não produzir provas contra si. Outro motivo que levou esses magistrados a proibirem a prática foi a exposição, considerada até "circense" dos suspeitos, arrancados de casa e expostos, alguns algemados, para a imprensa e a opinião pública como se fossem troféus.



A condução coercitiva já estava proibida temporariamente desde Dezembro do ano passado por decisão provisória tomada pelo juiz Gilmar Mendes, um dos 11 que integram o Supremo Tribunal. Agora, com a maioria concordando com Gilmar, a prática fica definitivamente proibida e o STF, para evitar insubordinações, deixou claro que qualquer juiz que autorizar a condução forçada de um suspeito sofrerá punições.