Supremo tribunal da Rússia ordena encerramento do memorial dos direitos humanos no país

O Supremo tribunal da Rússia ordenou o encerramento do memorial dos direitos humanos, esta terça-feira, por "violar leis dos agentes estrangeiros do país". Este memorial representa os direitos humanos da Rússia e documenta as repressões políticas da era soviética.A reação da população não tem sido positiva, tendo sido criada uma página na rede social Twitter, onde são partilhados vídeos e imagens das manifestações que estão a acontecer no local para proteger o memorial fundado em 1980.Os grupos de oposição revelam ao jornal DW que acreditam que a razão pela qual o memorial será encerrado, é por obter os dados de milhões de mortos pelo estado, sob o ditador Soviético Joseph Stalin.