Supremo Tribunal dos EUA diz que Inteligência Artificial vai transformar sistema judicial

O presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, John Roberts, afirmou no domingo que a Inteligência Artificial (IA) vai transformar o sistema judicial e apontou riscos como a invasão da privacidade e a "desumanização do direito".

Roberts dedicou à IA o relatório anual, no qual costuma abordar "um problema relevante para todo o sistema judicial federal". Após passar em revista as tecnologias que modernizaram o sistema nas últimas décadas, o magistrado questionou se "os juízes se vão tornar obsoletos".

"Prevejo que os juízes humanos vão continuar a existir durante algum tempo. Mas prevejo com igual certeza que o trabalho judicial, particularmente ao nível dos julgamentos, será significativamente afetado pela IA", comentou o magistrado no documento.