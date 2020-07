Surto de peste negra na China não preocupa OMS: "Está connosco há séculos"

O aparente surto de peste bubónica, tradicionalmente chamada de peste negra, não preocupa a Organização Mundial de Saúde (OMS), que diz que o caso confirmado na China está a ser "bem orientado" e que a ameaça não é de risco elevado.

Autoridades chinesas da cidade de Bayan Nur, na região da Mongólia Interior no norte da China, emitiram um alerta no passado domingo após um hospital local ter reportado um caso suspeito de peste bubónica, meses depois de quatro outros casos terem sido localizados no mesmo sítio em novembro – dois deles de peste pneumónica, uma variante mais mortal da peste negra.

"Estamos a monitorizar os surtos na China, estamos a observar de perto e em parceria com autoridades chinesas e mongóis", afirmou a porta-voz da OMS Margaret Harris durante a conferência de imprensa habitual, em Genebra. "De momento, não consideramos que seja de risco elevado, mas estamos a vigiar de perto", acrescentou.

O homem, um pastor, está em condições estáveis num hospital em Baya Nur, informou através de comunicado, no domingo, o comité de saúde da cidade chinesa. A mesma proibiu a caça e o consumo de animais que pudessem transmitir a praga – especialmente marmotas – até ao final do ano, e instou os moradores a denunciarem roedores mortos ou doentes.

Outro caso suspeito envolve um rapaz de 15 anos e foi relatado na segunda-feira na vizinha Mongólia, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

A peste bubónica, tradicionalmente conhecida na Idade Média como "Peste Negra", é altamente contagiosa e muitas vezes letal, sendo habitualmente transmitida por roedores. Os casos não são totalmente incomuns, embora o aparecimento de casos seja cada vez mais raro. "A peste bubónica esteve e está connosco há séculos", disse na mesma conferência Margaret Harris.