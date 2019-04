Suspeito de atentado em sinagoga nos EUA deixou manifesto anti-semita

Tiroteio em Sinagoga fez um morto nos Estados Unidos. Suspeito já foi detido.

Por Lusa | 05:12

O presumível autor do atentado de sábado numa sinagoga perto de San Diego, EUA, escreveu um manifesto anti-semita nas redes sociais e reconheceu ter-se inspirado no massacre de 15 de março na Nova Zelândia.

O tiroteio numa sinagoga na cidade norte-americana de Poway, a 30 quilómetros a norte de San Diego, fez um morto e três feridos.

O autarca de Poway, Steve Vaus, indicou que tudo indicava tratar-se de um "crime de ódio", uma designação partilhada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dadas as declarações do autor do tiroteio ao entrar na sinagoga.