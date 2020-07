O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann viajou da praia da Luz, no Algarve, até Espanha cerca de cinco semanas antes do desaparecimento da menina britânica.



Brueckner terá dado boleia a viajantes alemães e um destes homens, nomeado Tomas, filmou o suspeito alemão.







Brueckner surge ao volante da sua caravana a conversar e a ver um mapa.



Vestido de forma casual, com um colar preto e uma camisola branca, o pedófilo mostra-se na caravana branca e amarela T3 Westfalia.



Tomas revelou ao jornal britânico ter ficado "horrorizado" quando percebeu que o homem que lhe deu boleia em 2007 é o principal suspeito de raptar Maddie.