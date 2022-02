Suspeito dos atentados de 2015 no Bataclan em Paris diz que optou por não detonar o colete suicida

"Passei por uma situação que poucas pessoas experimentaram, pessoas que deram um passo para trás, que mudaram de ideias", disse Abdeslam, de 32 anos, ao tribunal.Os investigadores acreditam que Abdeslam é o único membro sobrevivente do grupo islâmico que executou os ataques sincronizados com armas e bombas em seis restaurantes e bares, na sala de concertos Bataclan e no estádio nacional de futebol."Queria dizer hoje que não matei ninguém e não magoei ninguém. Nem mesmo um arranhão", disse Abdeslam num breve discurso ao tribunal antes do início do interrogatório.Entre os 20 réus, Abdeslam é o único a ser acusado diretamente de homicídio, tentativa de homicídio e sequestro de reféns.