Suspeitos de homicídio de jornalista mexicano vão a julgamento

A Procuradoria-Geral do estado de Oaxaca, no sul do México, ordenou o julgamento contra dois homens alegadamente responsáveis pelo homicídio do jornalista Heber López Vásquez.

O assassinato de López Vásquez ocorreu a 10 de fevereiro no município de Salina Cruz, no Istmo de Tehuantepec, no estado de Oaxaca.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Ministério Público de Oaxaca afirmou que ambos os sujeitos foram identificados e recordou que foram detidos nesse dia por agentes da Polícia Municipal de Salina Cruz, que apreenderam a arma que supostamente utilizaram para cometer o homicídio.