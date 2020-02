Tailândia proíbe desembarque de cruzeiro com cerca de 2.000 pessoas a bordo devido a coronavírus

As autoridades tailandesas disseram esta terça-feira que não vão permitir o desembarque de um navio de cruzeiro com cerca de 2.000 pessoas a bordo devido ao risco de que qualquer viajante seja portador do novo coronavírus.

"Eu já ordenei que o desembarque não fosse permitido", afirmou o ministro da Saúde da Tailândia, Anutin Charnvirakul.

Japão, Taiwan, Filipinas e Guam já tinham negado o navio de cruzeiro Westerdam, da companhia de navegação Holland America Line, de atracar nos seus territórios.