A capital do Afeganistão, Cabul, poderá cair nas mãos dos Talibã dentro de três meses se nada for feito para travar a imparável ofensiva que levou os militantes islâmicos a controlar quase dois terços do país em poucas semanas, avisaram os EUA.









A manter-se o atual ritmo da ofensiva e o colapso das forças afegãs, que têm abandonado as suas posições sem oferecer grande resistência, os EUA acreditam que os militantes podem cercar Cabul dentro de um mês e capturar a capital em três meses, consolidando o seu regresso ao poder duas décadas após terem sido derrubados pela intervenção militar dos EUA e da NATO na sequência do 11 de Setembro. “Este avanço só pode ser travado se as forças afegãs oferecerem mais resistência”, afirmou fonte dos serviços de informações dos EUA.

Os Talibã capturaram nas últimas horas mais duas importantes capitais provinciais, Pul-e-Khumi, no Norte, e Faizabad, no Noroeste, elevando para oito o número de capitais provinciais nas mãos dos militantes, que já controlam cerca de 65% do país, incluindo as fronteiras com o Paquistão, China e Tajiquistão. A ofensiva visa agora a estratégica cidade de Mazar-e-Sharif, no Norte, visitada esta quarta-feira pelo PR Ashraf Ghani, que tentou moralizar as tropas e garantir a ajuda dos antigos aliados regionais para travar o avanço da guerrilha.



Biden não se arrepende de ordenar retirada

O presidente norte-americano Joe Biden disse não estar “arrependido” da sua decisão de retirar as últimas tropas americanas do Afeganistão e exortou os afegãos a lutarem pelo seu país. “As forças afegãs superam em número os Talibã, mas têm de querer lutar, por si e pelo seu país”, disse Biden, que lembrou que os EUA gastaram biliões de dólares para treinar e equipar as tropas afegãs ao longo das duas últimas décadas e continuam a fornecer apoio aéreo, equipamento e comida e a pagar os seus salários.