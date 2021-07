Talibãs executam 22 soldados de unidade das Forças Especiais afegãs

"Rendam-se, comandos, rendam-se". São estas as palavras usadas pelos talibãs antes de executar 22 soldados das Forças Especiais afegãs sem misericórdia.O vídeo circula online e foi partilhado esta terça-feira pela CNN. É possível ver pelo menos uma dúzia de homens mortos a tiro entre gritos dos talibãs de"Allahu Akhbar" - Deus é Grande.Os homicídios ocorreram em 16 de junho na cidade de Dawlat Abad, na província de Faryab, perto da fronteira do Afeganistão com o Turcomenistão.Segundo a CNN que ouvir testemunhas, depois de uma batalha violenta para manter a cidade, os comandos ficaram sem munição e foram cercados pelos combatentesA Cruz Vermelha confirmou que os corpos de 22 comandos foram recuperados depois de terem sido espalhados num mercado ao ar livre.