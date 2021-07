Talibãs ganham controlo do Afeganistão

Os radicais talibã afirmam ter conquistado 85% do território do Afeganistão. Embora esta alegação não seja fácil de verificar, o certo é que esta sexta-feira conquistaram duas cidades junto da fronteira com o Irão e o Tajiquistão, numa zona do centro oeste do país bem distante dos seus principais redutos do sul. Apesar disso, o presidente dos EUA, Joe Biden, recusa travar a retirada de tropas, que deseja ver terminada até final de agosto.









A retirada faz parte de um acordo firmado pelos EUA com o movimento talibã, acordo esse cada vez mais criticado, tendo em conta os sinais evidentes de uma guerra civil já em curso. O antigo senhor da guerra Ismail Khan instou os seus apoiantes a resistirem em Herat e colocou unidades a guardar pontos estratégicos da cidade.