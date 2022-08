Uma tartaruga marinha bebé, com apenas 127 gramas, foi resgatada numa praia de Sydney, na Austrália, e defecou plástico durante seis dias, informou o hospital dedicado à vida selvagem do Zoo de Taronga.



Por ano, chegam a este hospital cerca de 80 tartarugas marinhas que são internadas com ferimentos causados por linhas de pesca, anzóis ou pela ingestão de plástico, uma das principais causas de poluição nos oceanos.

