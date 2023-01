Tartarugas marinhas que defecavam plástico regressam ao oceano na Argentina após desintoxicação

Biólogos marinhos na Argentina devolveram ao oceano duas tartarugas marinhas verdes que foram resgatadas depois de terem sido encontradas presas em redes de pesca, com um dos animais a excretar plástico ingerido do mar.As tartarugas passaram um mês em reabilitação animal na Fundación Mundo Marino onde os cientistas as ajudaram a recuperar e desintoxicar, para que podessem ser devolvidas ao mar, nas praias de San Clemente, na Argentina."As tartarugas chegaram, foram colocadas em piscinas, alimentámo-las com algas e uma delas começou a defecar plástico. Cerca de 96% das tartarugas que entram no centro defecam plástico", disse Vanesa Traverso, bióloga da fundação.As tartarugas marinhas verdes, classificadas como ameaçadas, foram submetidas a testes sanguíneos e até a raios X para verificar o sistema digestivo e respiratório.