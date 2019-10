Tatuador de Ed Sheeran diz que as tatuagens que fez no cantor lhe fizeram perder clientes

O tatuador do músico Ed Sheeran afirma que as tatuagens que fez no corpo do artista - mais de 40 - foram o melhor e o pior que lhe podia ter acontecido.Kevin Paul admite que grande parte das tatuagens do artista são "uma porcaria" e que muitos gozam com o trabalho do tatuador no corpo do músico."Concordo com grande parte das críticas, as tatuagens não são muito boas", assume, garantindo que alerta várias vezes Sheeran para o quão ridículas algumas das peças de arte são. No entanto, o músico continua a querê-las pois cada uma tem para ele um significado pessoal, segundo conta Kevin."Ele e o Harry Styles [também ele cantor] tatuaram o pinguim 'Pingu' porque era o desenho animado de que gostavam quando eram crianças", conta o Paul.O tatuador assume que as tatuagens são feias, mas que são uma memória pessoal dos artistas e por isso são para eles especiais.Kevin afirma que as tatuagens que fez ao artista o fez perder clientes, mas não se arrepende pois gosta de realizar aqueles trabalhos. O tatuador salienta, no entanto, que também é muito bom a realizar tatuagens com realismo, mas que é principalmente conhecido pelas peças que fez a Ed Sheeran.