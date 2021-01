Taxista que ficou três meses em coma com Covid-19 em risco de ficar na falência

Ali Sakallioglu, um taxista britânico de 57 anos que mais tempo esteve internado com a Covid-19 no Reino Unido, está em risco de ter de declarar falência uma vez que não consegue trabalhar.O taxista esteve 222 dias no hospital após ter sido infetado em março. Durante esse período, foram muitas as vezes que esteve entre a vida e a morte, tendo sofrido um ataque cardíaco, um derrame, os pulmões colapsaram, vários órgãos entraram em falência, desenvolveu sepsis.Foi dito aos filhos do homem, três vezes, para que se despedissem do pai visto que este estava a morrer.O avô de nove netos já teve alta do hospital em novembro, mas o amontoado de contas do hospital aliado ao facto de não poder trabalhar devido às sequelas com que ficou estão a levá-lo à falência.Ali afirma que a situação é "muito complicada".O taxista tem diabetes tipo 1 e desenvolveu sintomas de Covid-19 no final de março. Depois de seguir o conselho do governo na altura, que era ligar para o 112, foi-lhe dito para se isolar.Acabou por ser levado de urgência para o hospital no início de abril, após ter piorado. Ali testou positivo já no hospital e teve de ser entubado.Após três meses em coma, Ali foi transferido para uma casa de repouso para ajudar na sua reabilitação, incluindo voltar a andar.