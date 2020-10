Um jovem tunisino de 21 anos foi identificado pelas autoridades francesas como o autor do ataque à catedral de Nice que vítimou três pessas, esta quinta-feira.Brahim Aoussaoui terá chegado a França no final de setembro, depois de ser expulso da ilha italiana de Lampedusa. Em Itália foi obrigado a cumprir quarentena devido à Covid-19 e só depois expulso do país.Segundo o Le Monde, o terrorista terá gritado "Alá é grande" enquanto era tratado pelos médicos. O jovem foi transportado para o hospital depois de ser travado a tiro pela polícia.As autoridades francesas revelaram que o suspeito foi detido na posse de um documento de identidade sem foto e com o nome de Brahim A.Recorde-se que esta quinta-feira França foi assolada com uma ataque terrorista na catedral de Nice. Três pessoas morreram e várias ficaram feridas.Segundo a imprensa francesa, uma das vítimas é uma mulher que foi decapitada.