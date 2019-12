"Tem cara de homossexual": Bolsonaro irrita-se com pergunta de jornalista

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, gritou e mandou calar vários jornalistas, por diversas vezes, durante uma entrevista improvisada ao sair do Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, esta sexta-feira. A certa altura, irritado com uma pergunta sobre as acusações de desvio de verbas públicas que caem sobre um dos filhos, Flávio Bolsonaro, o presidente reagiu de forma intempestiva questionando a sexualidade do repórter que o tinha interpelado.

"Tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu o acuso de ser homossexual", disparou Bolsonaro, argumentando, de forma pouco coerente com o alto cargo que ocupa, que não é por uma pessoa parecer ser uma coisa ou aparentar ser culpada que é o que parece ou culpada.

Mostrando-se bastante irritado desde o início da conversa com os jornalistas, o presidente foi ficando ainda mais agressivo à medida que cerca de 20 simpatizantes eufóricos riam do que este ia dizendo e hostilizavam os jornalistas.



Num outro momento, Bolsonaro mandou um repórter perguntar à mãe o que perguntou sobre a existência ou não de comprovativos de depósitos suspeitos feitos na conta da primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro.

"Pergunta à tua mãe o comprovativo de que ela 'deu para o teu pai', está certo?", argumentou o governante fazendo referência à relação sexual entre os pais do jornalista.