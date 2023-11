Tempestade de neve faz 13 feridos e deixa mais de 1600 povoações ucranianas sem eletricidade

Treze pessoas ficaram feridas na sequência de uma forte tempestade de neve na região de Odesa, no sul da Ucrânia, que provocou cortes de eletricidade em mais de 1600 povoações em todo o país e obrigou as autoridades a encerrar mais de uma dúzia de auto-estradas a veículos.Segundo a Reuters, as condições meteorológicas extremas ocorrem numa altura em que dezenas de milhares de soldados ocupam posições na linha da frente da guerra com a Rússia, que dura há 21 meses, e em que se receia que Moscovo possa atacar a rede eléctrica com ataques aéreos este inverno."Na região de Odesa, oito pessoas entraram em hipotermia e cinco ficaram feridas devido à queda de árvores", afirmou o serviço de emergência estatal no Telegram citado pela agência de notícias.1.638 povoações em 17 regiões da Ucrânia ficaram sem eletricidade, a maior parte delas no centro de Kiev e no sul das regiões de Odesa e Mykolaiv, disse Oleksandr Khorunzhyi, um assessor de imprensa do serviço estatal de emergência, numa conferência de imprensa.De acordo com a Reuters, cerca de 1700 camiões de carga ficaram retidos e 1130 automóveis tiveram de ser rebocados no meio de montes de neve que, em alguns locais, atingiram dois metros de altura.12 auto-estradas permaneceram fechadas enquanto mais de 1200 trabalhadores de resgate estavam envolvidos num enorme esforço de limpeza, acrescentou o serviço.