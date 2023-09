Tempestade na Líbia: Ministro diz que "25% da cidade desapareceu" e que "há corpos por todo o lado"

Cerca de um terço da cidade de Derna, no leste da Líbia, foi destruída pelas cheias depois de uma barragem ter rebentado durante a tempestade Daniel. Até agora, foram recuperados mais de mil corpos, disse esta terça-feira o ministro da Administração que controla o leste do país, citado pela Reuters."Regressei de Derna. A situação é muito desastrosa. Os corpos estão por todo o lado - no mar, nos vales, debaixo dos edifícios", disse Hichem Chkiouat, ministro da aviação civil e membro do comité de emergência à Reuters, acrescentando que o número de mortos deverá ser "muito, muito elevado"."Não estou a exagerar quando digo que 25% da cidade desapareceu. Muitos, muitos edifícios ruíram", lamentou o ministro.As autoridades da administração da zona oriental do país anunicaram, esta segunda-feira, que pelo menos duas mil pessoas tinham morrido na sequência da tempestade 'Daniel' e que 'outras milhares de pessoas' estavam desaparecidas devido às cheias."O número de mortos é enorme e pode chegar aos milhares", disse Tamer Ramadan, chefe da delegação da FICV na Líbia, citado pela Reuters.