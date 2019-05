Temporada de escalada ao Everest termina com maior número de mortes desde 2015

A temporada de escaladas ao Monte Everest terminou esta terça-feira com o maior número de alpinistas mortos em quatro anos, segundo as autoridades nepalesas.

Estima-se que cerca de 600 alpinistas alcançaram o pico mais alto do mundo esta temporada, que começou dia 14, disse o diretor do Departamento de Turismo nepalês, Meera Acharya, citado pela EFE.

Com a temporada encerrada oficialmente, contam-se nove mortes no lado nepalês do Everest, o maior número desde 2015, e dois do lado chinês.