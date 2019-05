Dois alpinistas morreram na história da subida mais congestionada ao Evereste

Donald Lynn Cash, 55 anos

O Everest foi escalado pela primeira vez em 1953 pelo neozelandês Edmund Hillary e o nepalês Tenzing Norgay.

Dois alpinistas morreram ao tentar escalar o Monte Everest, na Ásia. Segundo avança a plataforma digital Gauchazh Esportes, um homem de nacionalidade americana desmaiou no topo da montanha, a 8.848 metros de altura.acabou por não resistir durante a descida. Também uma mulher de nacionalidade indiana morreu durante a descida da montanha.De acordo com o jornal espanhol Marca, esta quinta-feira registou-se um dos episódios mais incomuns da história da maior montanha do planeta.Com condições meteorológicas favoráveis, mais de 200 alpinistas tentaram chegar ao cimo do Everest.Um alpinista da expedição O Projeto Nirmal Purjas fotografou o momento em que as pessoas fazem fila para tentar subir ao Everest.