Tensão em Barcelona com visita de Felipe VI

Milhares de independentistas protestaram esta segunda-feira em Barcelona contra a visita do rei Felipe VI, cortando estradas e tentando impedir o acesso ao Palácio de Congressos, onde o monarca ia entregar os Prémios Princesa de Girona.Não houve violência, mas dezenas de convidados foram insultados e impedidos de entrar no recinto perante a passividade das forças policiais.Os momentos mais tensos viveram-se a meio da tarde, durante a chegada dos convidados da gala, que visa homenagear os menores de 35 anos que se destacaram em várias áreas, e que este ano celebrou o seu décimo aniversário. Os convidados foram recebidos com assobios e insultos e muitos foram fisicamente impedidos de entrar no Palácio de Congressos por um cordão humano de independentistas de atitude ameaçadora."Chamaram-me filho da p... e fascista", queixou-se ao ‘El Mundo’ um homem de meia-idade, visivelmente assustado.Para muitos independentistas, a presença do monarca espanhol na Catalunha poucas semanas após a sentença dos dirigentes independentistas e a poucos dias das eleições foi vista como uma provocação. O evento foi boicotado pelo governo autonómico liderado pelo independentista Quim Torra e pela presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau.No interior, a cerimónia decorreu sem incidentes, tal com a entrada e saída de Felipe VI, que se fez acompanhar da mulher, a princesa Letizia, e das filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia. Os monarcas entraram por um acesso lateral do edifício, situado na mesma rua do hotel onde ficaram instalados, cujos acessos foram totalmente blindados pela polícia.Ao cair da noite, e após um reforço policial nas imediações do recinto, os manifestantes começaram a dispersar de forma pacífica depois de queimarem retratos do rei e bandeiras de Espanha."Onde está o Estado? Onde está o Governo?", perguntou Albert Rivera, do Cidadãos, perante o acosso dos separatistas aos convidados. Santiago Abascal, líder do Vox, acusou o PM Pedro Sánchez de "abandonar o rei", enquanto Pablo Casado, do PP, disse que é preciso "um novo governo que reponha a ordem e recupere a concórdia".A ministra da Justiça, Dolores Delgado, avisou os independentistas de que as tentativas de perturbar ou boicotar as eleições de domingo podem constituir um crime eleitoral.