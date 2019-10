Centenas de sacos do lixo foram este domingo deixados junto à Delegação do Governo de Madrid na Catalunha, num protesto simbólico que não poupou ninguém, dos polícias aos políticos, incluindo independentistas.Muitos dos sacos do lixo cheios de papéis lançados pelos manifestantes sobre as barreiras que os separavam da polícia tinham fotografias de políticos.Na sua maioria espanhóis, como o PM Pedro Sánchez, o líder do PP, Pablo Casado, ou o líder do Vox, Santiago Abascal, mas também independentistas como o líder do Governo Autonómico, Quim Torra, ou o deputado Gabriel Rufián, da ERC, num protesto simbólico contra todos aqueles que permitiram que a situação chegasse a este ponto."Não gosto dos atos de violência que têm acontecido. Sou a favor da independência, mas pacífica", disse àAnna Claramunt, uma das manifestantes.Apesar do forte aparato policial, a manifestação decorreu sem incidentes, depois daquela que já tinha sido a madrugada mais tranquila desde o início dos protestos. Para isso muito contribuíram os cordões humanos formados por manifestantes pacíficos, que se interpuseram entre a polícia e os manifestantes mais radicais, evitando novos choques.O líder do Cidadãos, Albert Rivera, liderou este domingo uma manifestação contra a independência no centro de Barcelona, onde condenou a violência dos últimos dias e garantiu que "não há fogo, barricada, mentiras ou ameaças que possam destruir a ilusão de um país como Espanha".Discursando em frente à sede da Generalitat, Rivera dirigiu-se aos catalães que são contra a independência, afirmando: "As ruas também são nossas." E exigiu ao governo de Madrid que "proteja os mais fracos".