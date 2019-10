Quatro pessoas perdem visão de olho durante protestos violentos na Catalunha

Quatro pessoas perderam a visão de um olho depois de serem atingidos com balas de borracha lançadas pela polícia durante os violentos confrontos que já feriram pelo menos 300 agentes das autoridades na Catalunha, Espanha.Segundo avança o jornal El Periodico, o Serviço de Emergência de Médica da Catalunha já recebeu cerca de 580 pessoas.Recorde-se que a cidade de Barcelona viveu na sexta-feira a pior noite de violência desde o início dos protestos contra a condenação de nove dirigentes separatistas, na segunda-feira.Os confrontos entre polícias e manifestantes, que se seguiram à greve geral e aos desfiles independentistas que decorrem pacificamente durante o dia, saldaram-se em, pelo menos, 182 feridos e 83 detidos, para além dos 300 agentes policiais já mencionados.Tal como nos dias anteriores, o epicentro da violência foi a sede da Polícia Nacional na Via Laietana, onde se juntaram centenas de manifestantes radicais, na sua maioria jovens e de rosto tapado, que lançaram pedras e garrafas contra a polícia e ergueram barricadas em chamas no meio da rua.