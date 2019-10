José Frias, o reformado de 72 anos que enfrenta os jovens na Catalunha

A Catalunha já vai no seu sétimo dia de confrontos entre autoridades e independentistas que protestam a condenação de políticos pelo envolvimento na tentativa de revolta de 2017. No meio das cargas policiais, dos distúrbios provocados, das vandalizações e das balas de borracha, surge José Frias, um catalão reformado de 72 anos que colocou-se do lado dos polícias e surge de bastão ao alto para mostrar aos jovens, que o apelidam de "Franco ressuscitado".

"Só desejo que outra era volte, como em 1711, quando Felipe IV acabou por derrubar a independência da Catalunha", diz José ao El Mundo. Filho de um ex-combatente republicano que lutou contra Franco na segunda metade dos anos 30 e eleitor assumido do PSOE de Pedro Sánchez, assegura que não tem medo e todos os dias sai à rua para tentar impedir a destruição das ruas no centro de Barcelona.

Diz ao El Espanol que a única solução para acalmar o conflito entre catalães e autoridades é "mobilizar o exército" e que os independentistas que protestam na rua estão a "danificar Barcelona, Catalunha e Espanha" em vez de "apreciarem a juventude".

Trabalhador em empresas de têxteis e material elétrico, conta ao jornal que não tem filhos e que chegou a casar-se mas a mulher "desapareceu uma noite e nunca mais soube dela".

Na noite de sexta-feira, tornou-se uma figura dos protestos na Catalunha ao lutar ao lado das autoridades, retirando "com as suas próprias mãos sinais de trânsito" que manifestantes usavam como armas de arremesso e dando sermões aos jovens. Conta que só chegou a casa por volta das 4h da madrugada de sábado.

"Não tenho medo. Se tivesse medo não saía de casa. Ponho-me à frente deles para que recuem e não cheguem aos polícias. A maioria respeita-me e diz-me que me afaste. Outros chateiam-se e gritam comigo."