Sensação térmica de 55 graus sentida este sábado no Rio de Janeiro

Mesmo vivendo numa região tropical e habituados a altas temperaturas, os habitantes da cidade brasileira do Rio de Janeiro viveram este sábado um verdadeiro inferno, com a sensação térmica a chegar aos 55 graus. Foi o dia mais quente da semana e do ano, mas nos últimos dias as temperaturas não foram muito distintas da registada hoje.



Em várias zonas distintas, os termómetros registam temperaturas que variam entre os 40 e os 43 graus.

Às 14h15 deste sábado, horário local (17h15 em Lisboa), o termómetro da estação climática de Guaratiba registava uma sensação térmica de 54,8 graus. Segundo os meteorologistas ouvidos pela comunicação social, a temperatura a essa hora era ainda maior noutros bairros mais povoados e urbanizados.

Três horas antes, às 11h15 locais, Guaratiba já estava muito perto dos 50 graus, registando oficialmente 49,8. A essa hora, bairros como Jardim Botânico, na zona sul, e Santa Cruz, na zona oeste, já passavam dos 50 graus de sensação térmica.

Ao longo de toda a semana, cariocas e turistas enfrentaram a vaga de calor extremo na cidade. Na sexta-feira, por exemplo, a estação meteorológica de Irajá já tinha registado 48,6 graus, às 12h45.

Na quinta-feira, a mesma estação de medição de Irajá tinha registado 48,2 graus, às 13h15. Na quarta-feira, a mesma estação tinha registado 47 graus às 11h00.

As altíssimas temperaturas registadas no Rio de Janeiro têm-se mantido até mesmo durante a noite. Com temperaturas perto dos 30 graus de madrugada, cariocas e turistas de outros estados e países têm lotado as praias e os bares da orla a noite inteira, favorecidos ainda pelo espetáculo da lua cheia que se tem apresentado ao longo de toda a semana.