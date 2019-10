Terrorista anunciou ataque em sinagoga na Internet

O autor do ataque de quarta-feira contra uma sinagoga em Halle, no centro leste da Alemanha, publicou uma semana antes, na internet, um manifesto de dez páginas no qual anunciava o alvo e o dia do atentado e exibia as armas artesanais que ia usar. Stephan Balliet, de 27 anos, vivia com a mãe num subúrbio de Halle e passava os dias sozinho diante do computador.

A imprensa alemã afirma que atuou sozinho e não com dois cúmplices, como se disse inicialmente. Transmitiu o ataque em direto na Twitch, uma plataforma de ‘live streaming’ muito usada por adeptos de jogos online, onde foi acompanhado em direto por cinco pessoas. Nos 35 minutos que o vídeo continuou online até ser retirado foi visto por cerca de 2200 pessoas.

"Desculpem lá isto", diz Balliet para o público do vídeo, irritado por não conseguir forçar a entrada na sinagoga para fazer um massacre. Estavam no templo cerca de 80 fiéis que celebravam o Yom Kippur.

Depois de falhar o ataque, Balliet alvejou e matou uma mulher na rua e fugiu de carro. Disparou depois sobre um restaurante de kebabs, onde matou um homem e fez vários feridos. Deixou a cidade e em Wiedersdorf fez mais um ferido e roubou um táxi para continuar a fuga. Acabou por ser detido em Zeitz após uma curta troca de tiros com a polícia.